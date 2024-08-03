كيف أثر الخلل التقني العالمي على رحلات الطيران حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخطوط الجوية الكورية أنها ستتوقف عن تقديم معكرونة "الراميون" سريعة التحضير للركاب المسافرين في الدرجة الاقتصادية على متن رحلات الطيران طويلة المدى، اعتبارًا من 15 أغسطس/ آب.

وأفادت شركة الطيران في بيان صحفي: "عند تقديم الراميون، تقع حوادث حروق متكررة بسبب الماء الساخن".

وتابعت: "في الدرجة الاقتصادية، يجب أن تنقل مضيفات الطيران أكواب عدة من النودلز المملوءة بالماء الساخن في آن واحد، ومع زحام الركاب، يكون خطر الإصابة بالحروق مرتفع".

وأوضحت شركة الطيران أن التغيير الذي طرأ على خدمة الوجبات الخفيفة هو "استجابة للاتجاه المتزايد للاضطرابات الجوية".

ووفقًا لشركة الطيران، فإن عدد حوادث الاضطرابات الجوية قد تضاعف في العام 2024 مقارنة بالعام 2019.

وأوضح البيان: "بهدف تعزيز رضا الركاب وتنويع خيارات الوجبات الخفيفة، يتوفر أيضًا بار للوجبات الخفيفة ذات الخدمة الذاتية على متن رحلات الطيران طويلة المدى.. نحن ملتزمون بضمان سلامة الركاب.. وسنختار الوجبات الخفيفة في كل مسار بناءً على تفضيلات العملاء".

وتشمل هذه الوجبات الخفيفة كلًّا من السندويشات، والذرة، والبيتزا، والوجبات الساخنة.

ومع ذلك، سيظل الركاب في مقصورات الدرجة الأولى قادرين على تناول "الراميون" على متن الطائرة.

وتُعدّ الخطوط الجوية الكورية، التي احتلت المرتبة الـ11 كأفضل شركة طيران في العالم لعام 2024، واحدة من شركات الطيران العديدة التي تُفكّر في مخاطر الاضطرابات الجوية على المدى الطويل، والتي يقول الخبراء إنها تتزايد بسبب تغير المناخ.

ففي العام 2022، قال بول ويليامز، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة "ريدينغ" بالمملكة المتحدة، لـCNN، إن نماذج الصناعة تتوقع زيادة الاضطرابات الجوية بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف في السنوات المقبلة.

وفي بعض الحالات، سيطلب الطيّارون من المضيفات التوقف عن تقديم الطعام أو المشروبات الساخنة خلال فترات الاضطرابات الجوية.

وخلال شهر مايو/ أيّار من هذا العام، كانت الاضطرابات الجوية الشديدة على متن رحلة متجهة من لندن إلى سنغافورة سيئة للغاية إلى درجة أن أحد الركاب توفي، وأصيب 71 راكباً آخر.

وكانت صواني الوجبات، وحاويات الطعام، والزجاجات البلاستيكية، وأواني الشاي والقهوة، بين الأغراض التي سقطت على الأرض أثناء الاضطرابات الجوية العنيفة.