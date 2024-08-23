مشاهد مهيبة ومتوهجة.. شاهد حمم بركان تسيل بشكل أنهار حمراء مضيئة

ثار بركان في أيسلندا، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، الخميس، ولا يزال ينفث الحمم البركانية الحمراء الساخنة هناك.

وقد انفجر البركان ذاته في مايو/ أيار، وبات هناك ما مجموعه 9 ثورات بركانية في المنطقة، منذ عام 2021. لقد ترك آلاف الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب (من البركان) منازلهم بجميع الأحوال، منذ نوفمبر/ تشرين الأول، بسبب تهديدات سابقة.

يوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانًا نشطًا، ما يجعلها وجهة رئيسية للباحثين عن الإثارة الذين يشاركون في ما يسمى بالسياحة البركانية. ولم تتأثر الرحلات الجوية في مطار أيسلندا الدولي الرئيسي.

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