إتيكيت المنسف الأردني.. كيف تتناوله على أصوله بـ5 خطوات؟

أوضحت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن هناك 5 نقاط أساسية يجب أخذها في عين الاعتبار عند تناول المنسف الأردني.

أولًا، يتم تقديم المنسف على صحن كبير، يُتعارف عليه باسم "السدر".

ثانيًا، يجب استخدام اليد اليمنى لتناول المنسف من "السدر" مباشرة، مع إبقاء اليد اليسرى وراء الظهر.

ثالثًا، التقيّد بتناول الطعام الموجود أمامك على جهة "السدر".

رابعًا، يجب أن يتولى المضيف مهمة رأس الذبيحة.

خامسًا، يقوم المضيف بقطع لسان الذبيحة، وتقديمها للضيف، كنوع من الترحيب.

ونوّهت شاهين بضرورة الامتناع عن كثرة الكلام أثناء تناول المنسف، مع تجنب إصدار أصوات مزعجة أثناء تناول الطعام.