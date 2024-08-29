من بينها تحريك الشاي بطريقة عمودية.. ما آداب شرب "شاي ما بعد الظهيرة"؟

هل أنت من عُشّاق الـ"Afternoon Tea"، أو كما يُعرف بـ"شاي ما بعد الظهيرة"؟ قدمت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، 5 نقاط أساسية حول آداب هذه الجلسة.

أولًا، يتم تحريك الشاي بطريقة عمودية وليست دائرية.

ثانيًا، تناول الطعام يبدأ من الصحن السفلي إلى الصحن العلوي.

ثالثًا، استخدام اليدين لقطع المخبوزات من الوسط وبشكل عرضي.

رابعًا، تناول كل قطعة من الخبز بشكل منفرد عند دهنها بالكريمة أو المربي.

خامسًا، حمل فنجان الشاي مع إغلاق الخنصر تمامًا في اتجاه معصم اليد.