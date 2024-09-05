دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحمل مدرب الغوص المصري، محمد الجوهري، كاميرته في كل تجربة غطس يقوم بها. ومكّنه ذلك من توثيق مشهد لا يُنسى لكائن بحري أدهش ملايين الأشخاص عبر موقع "إنستغرام" (شاهد الفيديو أعلاه)

وأثناء السباحة في الساحل المصري للبحر الأحمر، وثق الجوهري سمكة إنقليس (مورينا) فوق رمال القاع، حيث فتحت فكيها بطريقة كشفت عن أسنانها الحادة، وقدّمت لمحة عن المشهد الأخير الذي تراه فرائسها غير المحظوظة.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال الجوهري، وهو أيضًا صاحب مركز غطس "Gago Blue" في مدينة الغردقة بمصر: " عندما رأيت المورينا، لم أكن أتوقع أنّها ستفتح فمها بهذا الشكل، وكان الأمر صدفة بحتة".

ورُغم نشره لمقطع الفيديو على صفحته في منصة "إنستغرام" في بداية أغسطس/آب فقط، إلا أنه حصد على أكثر من 15 مليون مشاهدة حتى الآن.

وأكّد الجوهري: "توقعت أن يحظى الفيديو ببعض المشاهدات، ولكن لم أتوقع هذا الرقم الكبير للغاية".

وعبرّت تعليقات مستخدمي "إنستغرام" عن استغرابهم من هذا الكائن، وتساءل أحد الأشخاص: "كيف لهذا ألا يكون كائنًا فضائيًا؟"، بينما كتب شخص آخر: "المحيط مكان مخيف للغاية".

وأشار مدرب الغوص إلى سهولة رصد هذا النوع من الأسماك في البحر الأحمر، الذي يعيش وسط الشعاب المرجانية.

كما أكّد أنه "صياد بارع للغاية، ويعلم كيف يصطاد فرائسه بسهولة".

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