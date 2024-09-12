الفاكهة "وايو".. شخصية كرتونية تُلهم الأطفال لحماية غابة الأمازون

في وسط غابة الأمازون المطيرة، يستخدم برنامج تعليمي المسرح والقصص لتعليم الأطفال مفاهيم حول التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وربطهم بالطبيعة المحيطة بهم.

تحيط الأنهار وغابة الأمازون المطيرة بمدينة إكيتوس في بيرو، لكنها تتميز بأن الكثير من سكّانها لا يستطيعون الوصول إلى المناطق الخضراء، حيث أن 80٪ من شبابها ليس لديهم اتصال بالغابة.

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