ما الطريقة الصحيحة لاستخدام الشوكة والسكين أثناء تناول الطعام؟

هل أنت من بين الأشخاص الذين يستخدمون الشوكة والسكين أثناء تناول الطعام؟ إذًا هناك 5 أمور يجب أن تأخذها في عين الاعتبار، بحسب ما ذكرته إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

أولًا، يجب استخدام أدوات المائدة بحسب ترتبيها من الخارج نحو الداخل.

ثانيًا، يتم إمساك السكين باليد اليمنى والشوكة باليد اليسرى.

ثالثًا، وضع الشوكة والسكين على الصحن أثناء التحدث بين الوجبات.

رابعًا، طلب مساعدة النادل في حال وقوع أي أداة من أدوات المائدة على الأرض.

وأخيرًا، يجب وضع الشوكة والسكين على الصحن بشكل متوازي عند الانتهاء من تناول الطعام. ويتم توجيه أسنان الشوكة إلى السفل على النمط الأوروبي، بينما توّجه أسنان الشوكة إلى الأعلى على النمط الأمريكي.