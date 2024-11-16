اضطرت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية كانت متجهة إلى ميامي إلى العودة إلى أوروبا بعد تعرضها لمطبات هوائية شديدة فوق غرينلاند، وفقًا لشركة الطيران، ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة بين الركاب أو أفراد الطاقم البالغ عددهم 254 شخصًا.

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