دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه أحد المسافرين المثيرين للشغب نوعًا غير مألوف من العقوبات، إذ يتعين عليه سداد تكلفة وقود الطائرة التابعة لشركة الطيران التي كان يسافر على متنها.

وبحسب الشرطة الفيدرالية الأسترالية، تسبب رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من أستراليا الغربية، بإزعاج على متن رحلة متجهة من مدينة بيرث إلى مدينة سيدني.

ونتيجةً لذلك، اضطرت الطائرة إلى العودة إلى بيرث، ما يعني أن الطيار اضطر إلى إهدار بعض الوقود من أجل الهبوط.

والآن، تم أمر الراكب بدفع مبلغ 8،630 دولارًا أستراليًا (5،806 دولارًا أمريكيًا) لشركة الطيران لتغطية تكلفة الوقود المهدور، كما غرّمته المحكمة الجزئية في بيرث مبلغ 6،055 دولار أمريكي، ما يعني أنّ سوء سلوكه في الجو كلّفه 11،861 دولارًا، وهو ما قد يكون أعلى بعدة مرات من المبلغ الذي أنفقه على تذكرة الطيران.

وفي بيان، صرّحت القائمة بأعمال مفتش الشرطة الفيدرالية الأسترالية، شونا ديفيس: "يجب أنّ يكون هذا الحادث بمثابة تحذير من أنّ السلوك الإجرامي على متن طائرة قد يكلّف الجاني مبلغًا باهظًا".

وتابعت: "من الأسهل بكثير اتباع توجيهات موظفي الخطوط الجوية بدلاً من التسبب بمشاكل غير ضرورية قد تؤذي جيبك في نهاية المطاف".

ورُغم أنّ الرحلة كانت بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول من عام 2023، إلا أنّ القضية ضد الراكب المشاغب استغرقت عامًا تقريبًا لتجد طريقها عبر النظام القانوني الأسترالي.

ولم يكشف علناً عن اسم الرجل أو شركة الطيران، ولم يتم تحديد ما فعله بالضبط ليستحق مثل هذه الغرامة الباهظة.

وقد أقر الراكب بالذنب فيما يخص تهمة تتعلق بالسلوك غير المنضبط على متن الطائرة، وتهمة تتعلق بعدم الامتثال لتعليمات السلامة.

في حين أن تحميل مسافر مزعج تكلفة الوقود لا يعد عقوبة شائعة، إلا أنّ أنواعًا أخرى من الغرامات تعتبر أكثر شيوعًا.

وفي عام 2021، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّها ستطبق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع المسافرين الذين يتصرفون بشكل سيء على متن الطائرات.

في ذلك العام، فرضت الإدارة غرامات على الركاب بسبب مجموعة من الحوادث على متن الطائرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك راكب حاول دخول قمرة القيادة في الطائرة، ولزم تقييده في النهاية، وآخر لَكَم مضيفة طيران في وجهها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ويتم الإبلاغ عن أخطر حالات الشغب أثناء الرحلات الجوية إلى وزارة العدل.

وأما بالنسبة لأعلى غرامة فردية، والتي بلغت 40,823 دولارًا، فقد تم فرضها على مسافر ثمل أحضر المشروب الكحولي الخاصة به على متن الطائرة، وحاول تدخين الماريغوانا في الحمام، واعتدى جنسيًا على مضيفة، خلال رحلة واحدة.