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تُعتبر جزيرة سقطرى من الأماكن غير المُكتشفة حتّى وقتٍ قريب نسبيًا. وتتمتع "جزيرة النعيم" باللغة السنسكريتية، بنباتاتٍ نادرة، ومنها شجرة دم الأخوين المحمّلة بالأساطير، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDG)،

وجذبت انتباه الرحال الإماراتي، مهند سليمان اليحيائي، النباتات النادرة في جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة شمال غرب المحيط الهندي في عام 2024.

وخلال زيارته إلى الجزيرة، حرص الرحال الإماراتي على توثيق شجرة دم الأخوين الضخمة بشكلها المدهش، والتي تشبه مظلةً ضخمة مقلوبة، مسلطًا الضوء على السائل الأحمر اللون الذي يُستَخرج منها لمختلف الاستخدامات.

وتُحاك عدة أساطير حول هذه الشجرة وسائلها الأحمر، ومن أبرزها أنّها نبتت من دم الأخوين هابيل وقابيل، عندما وقعت أول جريمة قتل عرفها التاريخ، فسال الدم الذي نبتت منه هذه الشجرة.

ورُغم عزلة هذه الجزيرة، إلا أنّها لم تفلت من التدهور البيئي، حيث يتحدث الدكتور عبد القادر بن سعدة، وهو مسؤول إدارة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن الجهود التي تُطبَّق لحمايتها من الانقراض (شاهد الفيديو أعلاه).

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