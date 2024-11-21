انخفاض أعدادها ينذر بالخطر.. الزرافة في قائمة الأنواع مهددة بالانقراض

أعلن مسؤولو الحياة البرية في الولايات المتحدة عن مشروع قانون جديد للمساعدة في حماية أطول حيوان في العالم مع انخفاض أعداد الزرافات بمعدل ينذر بالخطر.

وتتطلع هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلى إدراج العديد من أنواع الزرافات على أنها معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض.

وباعتبارها المرة الأولى التي تحصل فيها على حماية فيدرالية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض، فهي خطوة كانت الجماعات البيئية تدفع بها منذ عام 2017.

وإذا تم الانتهاء منه، فإن الحكم سيوسع التمويل الجديد لجهود البحث والحفاظ ويحد من الصيد غير القانوني وتجارة الزرافات.