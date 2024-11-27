يتسلّق المسافرون الشباب في الصين معلمًا جديدًا يُسمّى "تيانتي"، أو "سُلّم السماء"، الذي يبلغ ارتفاعه 5000 قدم (1524 مترًا) وفق وسائل الإعلام الرسمية، وذلك مقابل 580 يوان (80 دولارًا).

يمتد تيانتي على منحدرين في مقاطعة هونان الجنوبية الغربية، المعروفة بتضاريسها المتنوعة.

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