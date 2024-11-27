"لا أريد فعل هذا بعد الآن!": سيّاح صينيون يتسلّقون منحدرًا يرتفع 5 آلاف قدمسياحةنشر الأربعاء، 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يتسلّق المسافرون الشباب في الصين معلمًا جديدًا يُسمّى "تيانتي"، أو "سُلّم السماء"، الذي يبلغ ارتفاعه 5000 قدم (1524 مترًا) وفق وسائل الإعلام الرسمية، وذلك مقابل 580 يوان (80 دولارًا).يمتد تيانتي على منحدرين في مقاطعة هونان الجنوبية الغربية، المعروفة بتضاريسها المتنوعة.شاهد أيضًا: لحظة مخيفة لرجل يتدلى في الهواء.. شاهد كيف تم إنقاذ عامل تنظيف نوافذ معلّق خارج برج شاهقوقد يهمك أيضًا: مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يتسلق جدارًا صخريًا حادًا بسويسراقراءة المزيدالصينمغامرات