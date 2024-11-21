مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يتسلق جدارًا صخريًا حادًا بسويسرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تجرؤ على صعود هذا المسار الجبلي من دون أن يرّف لك جفن؟ (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

بينما كان يبحث عن مغامرات يستطيع ممارستها قبل مغادرة سويسرا، لفت انتباه المصور الباكستاني، محمد صابر، مسارًا جبليًا يحبس الأنفاس.

يُعرف باسم "مورين-جيميلوالد"، ويمتاز بشكل خاص بإطلالته الرائعة على المناظر الطبيعية المحيطة به.

ولكن، يبقى هذا المسار غير عاديًا، ولا يُشبه غيره من المسارات، خاصة عند رؤية صابر يتسلق جدارًا صخريًا حادًا على ارتفاع 700 متر.

أمرٌ مرعب.. أليس كذلك؟

قال المصور الباكستاني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "قلّلت من شأن صعوبة هذا المسار.. لم يكن لديّ أدنى فكرة عن مدى انحداره"، مضيفًا: "يحتاج الأشخاص إلى حزام متّصل بسطح الجبل للتنقل بأمان على طول هذا المسار.. ومن الضروري أن تكون لديهم خبرة سابقة قبل خوض تجربة كهذه".

حازت هذه المقاطع على إعجاب العديد من متابعي المصور الباكستاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حصدت ما يزيد عن 70 مليون مشاهدة عبر منصة "إنستغرام" وحدها.

وأوضح صاير: "يستطيع جميع الأشخاص الاستمتاع بهذه التجربة بصرف النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية".

وينصح المصور الباكستاني بزيارة سويسرا خلال فصل الصيف، وتحديدًا بين شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخضراء الخصبة.

في حال كنت ترغب بتجنب الحشود والازدحام، فيمكن زيارتها في شهر مايو/ أيّار أو أكتوبر/ تشرين الأول.