استمتع توأم الباندا في كوريا الجنوبية، "روي باو" و"هوي باو"، بفصل الشتاء وسط تساقط قياسي للثلوج في نوفمبر/تشرين الثاني في عاصمة البلاد.

ووفقًا لرويترز، تم الاحتفاظ بتوأم الباندا، اللذين ولدا في يوليو/تموز 2023، في الداخل خلال الشتاء الماضي.

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