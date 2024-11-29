شاهد رد فعل توأم باندا عند رؤية الثلوج تتساقط للمرة الأولى في كوريا الجنوبية

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شاهد رد فعل توأم باندا عند رؤية الثلوج تتساقط للمرة الأولى في كوريا الجنوبية

استمتع توأم الباندا في كوريا الجنوبية، "روي باو" و"هوي باو"، بفصل الشتاء وسط تساقط قياسي للثلوج في نوفمبر/تشرين الثاني في عاصمة البلاد.

ووفقًا لرويترز، تم الاحتفاظ بتوأم الباندا، اللذين ولدا في يوليو/تموز 2023، في الداخل خلال الشتاء الماضي.

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