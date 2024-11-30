العثور على حفرية تمساح عمرها أكثر من 10 ملايين عام.. شاهد كيف بدت

اكتشف علماء الحفريات في بيرو حفرية تمساح قديم يُعتقد أنّ عمرها يفوق 10 ملايين عام. ويُعتقد أن هذه عيّنة شابّة لتمساح صغير يُحتمل أنّ طوله كان يتراوح بين 3 و4 أمتار.

وفيما كان هذا النوع من التماسيح يسكن في البلدان المجاورة لبيرو، لم يعد هذا النوع موجودًا في القارتين الأمريكيتين بالكامل وموجود فقط في آسيا.

تم الاكتشاف في منطقة صحراوية غنية بالحفريات في بيرو، وكانت (الحفرية) محفوظة بشكل جيد، حيث تفتقد فقط جزءًا من الطرف الأيسر لذيل الحيوان.

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