التقط ركّاب مقطع فيديو لسيدة متسللة، تمكّنت من ركوب طائرة متجهة من نيويورك إلى باريس الأسبوع الماضي. وحاول المسؤولون إعادة المرأة إلى نيويورك، لكنها أبعدت من تلك الرحلة بعد أن تسببت في اضطراب.

ويُظهر مقطع فيديو لحظة المواجهة بين المرأة ومضيفة الطيران، التي تعمل لدى خطوط "دلتا" الجوية، بشأن عدم حيازتها على بطاقة صعود الطائرة.

وتمكّنت المرأة، البالغة من العمر 57 عامًا والتي تحمل جواز سفر روسي، من تجاوز نقاط تفتيش أمنية متعددة في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، قبل أن تستقلّ الطائرة المتجهة إلى باريس.

تحقق إدارة أمن النقل الأمريكية وشركة "دلتا" في الحادث، ومن المقرر الآن أن تسافر المرأة عائدة إلى نيويورك على متن رحلة تابعة لـ"دلتا" الأربعاء.

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