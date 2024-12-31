عروض مبهرة وساحرة.. شاهد كيف استقبلت كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ عام 2025

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عروض مبهرة وساحرة.. شاهد كيف استقبلت كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ عام 2025

تفاوتت العروض المبهرة للألعاب النارية وإضاءات لوحات من الليزر بأشكالها الاحتفالية بين كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ في استقبالهم للعام الجديد 2025.

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