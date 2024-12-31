تفاوتت العروض المبهرة للألعاب النارية وإضاءات لوحات من الليزر بأشكالها الاحتفالية بين كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ في استقبالهم للعام الجديد 2025.

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