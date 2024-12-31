عروض مبهرة وساحرة.. شاهد كيف استقبلت كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ عام 2025سياحةنشر الثلاثاء، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024تفاوتت العروض المبهرة للألعاب النارية وإضاءات لوحات من الليزر بأشكالها الاحتفالية بين كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ في استقبالهم للعام الجديد 2025.شاهد أيضًا: عرض مذهل للألعاب النارية.. شاهد كيف استقبلت مدينة سيدني الأسترالية عام 2025وأيضًا: "عمرها 165 عامًا".. كيف رسّخت ساعة "بيغ بن" حضورها "الدقيق" في مشهدية ليلة رأس السنة؟قراءة المزيدالصيناليابانتايبيهتايوانطوكيومهرجانات رأس السنةهونغ كونغ