مشاهد بديعة وساحرة.. نوافير الحمم البركانية تنبثق من أكثر البراكين نشاطًا بالعالمسياحةنشر الجمعة، 17 يناير / كانون الثاني 2025يستمر بركان "كيلاويا" في هاواي بالثوران من حين لآخر منذ 23 ديسمبر.وفي 15 يناير، دخل البركان في ثورانه الرابع، حيث قذف نوافير من الحمم البركانية يصل ارتفاعها إلى 100 متر (330 قدمًا)، وفقًا لطواقم ميدانية من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.شاهد أيضًا: جذبت حشودًا غفيرة لرؤيتها.. مشاهد بديعة ومتوهجة لثوران بركان "كيلاويا" في هاوايوللمزيد شاهد أيضًا: بركان هاواي الثائر يقدم عرضًا مذهلًا من الحمم المتطايرة.. شاهد ما حدث قراءة المزيدبراكينهاواي