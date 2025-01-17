يستمر بركان "كيلاويا" في هاواي بالثوران من حين لآخر منذ 23 ديسمبر.

وفي 15 يناير، دخل البركان في ثورانه الرابع، حيث قذف نوافير من الحمم البركانية يصل ارتفاعها إلى 100 متر (330 قدمًا)، وفقًا لطواقم ميدانية من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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