استضاف النجوم مثل مارلين مونرو.. داخل أقدم مطعم في هوليوود

تستغلّ مقدّمة برنامج Living Golf، ياسمين ساندرز، تواجدها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لتأخذ نزهة سريعة في شارع "روديو درايف" المشهور بمتاجره الفاخرة.

وتزور ساندرز أحد معالم هوليوود فيه. وكان "موسو وفرانك"، أقدم مطعم في هوليوود، وبمثابة منزل ثاني لعدد من نجوم المدينة على مرّ السنوات، من مارلين مونرو وهمفري بوغارت، وصولًا إلى إرنست همنغواي وكيث ريتشاردز.

كما استضاف المطعم الشهير آل باتشينو، وليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، الذين صوّروا فيه مؤخرًا فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".