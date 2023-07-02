هل ستسافر إلى برشلونة قريبًا؟ إليك كل ما يجب معرفته قبل زيارتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول فصل الصيف، هل تخطط لزيارة مدينة برشلونة الإسبانية لأول مرة؟

وقد لا تعرف من أين تبدأ رحلتك السياحية. وربما تتجه بداية إلى خطّها الساحلي المذهل، حتى تستمتع بالأجواء الصافية والمشمسة.

ولا يخالفك المرشد السياحي الأمريكي، باتريك رييس، الرأي، إذ أن شواطئ البلاد جميلة فعلًا.

ولكن، يُفضّل أن تتجول في شوارع المدينة المتعرجة، والتي تعكس أعجوبة معمارية يجب التمعن فيها.

وقال رييس، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هناك سبب لكونها المدينة الوحيدة التي حصلت على الميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية".

وإذا كنت تخطط فعلًا لزيارتها قريبًا، يُقدم المرشد السياحي الأمريكي قائمة بأبرز الأشياء التي يجب معرفتها قبل زيارة المدينة الإسبانية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتُعتبر برشلونة مدينة آمنة، ولكن، يمكن العثور على النشالين في أي مكان مزدحم حول العالم. لذلك، يجب وضع أغراضك الشخصية في جيوبك الأمامية لتفادي سرقتها.

ويعتبر رييس أن أفضل طريقة للتعرف إلى برشلونة هي عندما تتجول في أرجائها مشيًا على الأقدام.

وتستطيع أيضًا استخدام وسائل النقل العامة في المدينة، مثل الحافلات، وعربات الترام، والقطارات، وسيارات الأجرة.

وفي حال كنت ترغب بزيارة معالم محدّدة، فلا تنسى حجز تذاكرك مسبقًا.

ويُعد الغداء وجبة الطعام الأكبر في اليوم. ويبدأ من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

أما العشاء فيأتي متأخرًا قليلًا، إذ يبدأ من الساعة التاسعة أو العاشرة ليلًا. وهناك بعض المطاعم التي لا تفتح أبوابها حتى الساعة السابعة مساءً.

ولا تُوجد في المدينة نسبة محددة لإعطاء عامل المطعم إكراميته، على عكس أمريكا مثلًا. وفي الواقع، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يقدمون أي بقشيش للندُل.

ولكنهم سيشعرون بامتنان كبير في حال قدمت إكرامية بسيطة بعد انتهائك من وجبة الطعام، وخاصة إذا أُعجبت بخدمة المطعم.

وفي حال كنت لا تعرف اللغة الإسبانية، فلا تقلق أبدًا. وقد تسمع الناس يتحدثون بالإنجليزية في غالبية الأحيان.

وينصح المرشد السياحي الأمريكي باسترخاء السياح واستمتاعهم أثناء تواجدهم في برشلونة.

ويعتبر رييس أن أفضل وقت لزيارة برشلونة هو بين شهري مايو/ أيّار وأكتوبر/ تشرين الأول.

وتتميز هذه الأشهر بأفضل الأحوال الجوية، حيث لا يكون الجو حارًا جدًا.

ويُفضّل تجنب زيارة المدينة في شهر أغسطس/ آب، عندما تكون الحرارة مرتفعة جدًا، خاصة في النصف الثاني من الشهر. وربما ستلاحظ أن بعض المحلات تكون مغلقة في هذا الشهر، بسبب خروج أصحابها في إجازات سنوية.