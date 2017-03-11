أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- منعت الحكومة الهولندية، السبت، طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط في هولندا، حيث كان مقررا أن يلقي كلمة أمام تجمع للأتراك في روتردام، لحشد التأييد لصالح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن طرحه للاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/ نيسان المقبل.

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وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، صباح السبت، أن حكومته قررت إلغاء تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي وسط مخاوف بشأن "الأمن العام" في التجمع الذي كان مقررا أن يحضره. وكان جاويش أوغلو هدد هولندا بفرض "عقوبات قاسية تؤثر عليها اقتصاديا وسياسيا" إذا قررت إلغاء تصريح رحلته.

من جانبه، رد أردوغان بغضب على قرار الحكومة الهولندية، قائلا: "هؤلاء لا يتقنون السياسة ولا الدبلوماسية، إنهم جبناء إلى هذه الدرجة، هم بقايا النازية والفاشية". وكان أردوغان وصف السلطات الألمانية أيضا بأنها تمارس "النازية" بعد منع تجمعات على أراضيها كان سيحضرها وزراء أتراك.

واستدعت السلطات التركية القائم بالأعمال الهولندي في أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية احتجاجا على منع طائرة جاويش أوغلو من الهبوط. وقال أردوغان: "سنمنع الدبلوماسيين الهولنديين من القدوم إلى تركيا فهم مع الأسف يأوون الإرهابيين والخونة"، وأضاف: "لنرى كيف ستهبط طائراتكم بعد اليوم في تركيا، أتحدث عن الدبلوماسية وليس سياحة المواطنين".