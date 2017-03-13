نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ويليام بيري، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إن احتمال وقوع كارثة نووية عالمية هو أكثر من أي وقت مضى، متجاوزة بذلك فترة الحرب الباردة وأزمة الصواريخ الكوبية.

كيف كانت ستصبح أمريكا إذا أدت أزمة الصواريخ الكوبية إلى حرب نووية؟ 2:44

جاء ذلك في مقابلة لبيري مع CNN حيث قال: "أولا، الأسلحة النووية هي حقيقية وهناك نحو 15 ألفا منها في العالم اليوم، وهو عدد أكثر من كاف لتدمير الكوكب بأكمله.. الخطر ليس من إقدام كوريا الشمالية على التخطيط وتنفيذ هجوم بأسلحتهم إلا أنهم سيندمجون بصورة ما في هذا الصراع."

من جهته قال بروس بلاير، وهو ضابط إطلاق صواريخ سابق في الجيش الأمريكي، وكان مؤيدا لهيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة بالانتخابات الأمريكية: "هذا الشخص (ترامب) خطير، قهو الوحيد الذي بإمكانهأن يقرر وبصورة منفردة إطلاق آلاف الأسلحة النووية خلال دقائق وعبر مكالمة هاتفية بسيطة، وأنا لا أثق في قراراته وأعيش في خوف من أنه قد يقدم على قرار خاطئ وهذا القرار قد يؤدي إلى نهاية الحضارة."

على الصعيد الآخر قال ضابط البحرية الأمريكية السابق، كارل هيغبي، والمؤيد للرئيس ترامب، في مقابلة مع CNN: "إطلاق سلاح نووي يختلف كثيرا عن نشر تغريدة، العالم مكان أفضل عندما تكون أمريكا في المقدمة وتملك السلطة، وأمريكا تصبح أكثر قوة إن علم العالم بأن هناك احتمال بأن واشنطن ستستخدم القوة النووية."