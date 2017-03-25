دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية التركية، السبت، نائب سفير سويسرا في أنقرة، احتجاجاً على مظاهرة في العاصمة السويسرية بيرن، ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتظهر في إحدى صور المظاهرة، لافتة تحمل صورة الرئيس التركي ومُسدس موجه إلى رأسه، كُتب عليها "اقتلوا أردوغان" باللغة الإنجليزية.

ووفقاً لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، إن المظاهرة نظمها أنصار "حزب العمال الكردستاني" (PKK)، بمشاركة 250 شخصاً تقريباً، وذكرت الوكالة التركية في تقريرها أن المظاهرة تلقت دعماً من "حزب الخضر السويسري".

ويُذكر احتدام توتر العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، على خلفية غضب أنقرة من منع مسيرات ومظاهرات مؤيدة لأردوغان في هولندا، وما تلى ذلك من تصعيد في التصريحات الهجومية المتبادلة بين الطرفين.

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