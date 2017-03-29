لندن، بريطانيا (CNN)-- وقعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، الرسالة الرسمية التي ستسلمها لندن إلى بروكسل، لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم عملية خروج أي عضو من الكتلة المكونة من 28 عضواً.

ومن شأن ذلك أن يبدأ مفاوضات "بريكسيت" التي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد بعد عامين.

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وأجرت بريطانيا استفتاءً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، ولكن إجراءات "الطلاق" الرسمية لا يُمكن أن تبدأ حتى يخطر رئيس وزراء الدولة أوروبا بتفعيل الحكومة البريطانية للمادة 50.

ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الساعة 1:30 ظهراً في بروكسل (7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش) حيث سيُسلم تيم بارو، الممثل الدائم لبريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي، رسالة إخطار إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك. وصُوّرت ما وهي توقع الرسالة مساء الثلاثاء.

وسيبدأ الإشعار الرسمي العد التنازلي للمحادثات التي ستستغرق عامين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإنهاء شروط خروج بريطانيا وتأسيس علاقات مستقبلية بين الطرفين.

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