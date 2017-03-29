الرباط (CNN)-- يصل معدل انتشار الإعاقة بين المواطنين في المغرب إلى 6.8 بالمئة من مجموع السكان، بما يتجاوز بقليل مليونين وربع مليون مغربي، أي أنه من بين كل أربع أسر، تعاني كل أسرة مغربية من حالة إعاقة لواحد من أفرادها، وفق إحصائيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في إطار احتفاء المغرب باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يخلّد غدا الخميس 30 مارس/آذار.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن النسبة الأكبر لانتشار الإعاقة توجد عند السكان ما فوق 60 سنة، بما يصل تقريبا إلى 33.7 بالمئة، وأبرز المصدر ذاته أن فقط 34 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوفرون على تغطية صحية (تأمين صحي).

وذكرت الوزارة أنها عملت على وضع مخطط عمل وطني حول الصحة والإعاقة يبدأ من عام 2015 وينتهي عام 2021، يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية، ويشمل هذا المخطط بناء أو تجهيز مراكز لإعادة التأهيل وتقويم الأطراف والترويض، وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة في المجال، وتنظيم حملات للعلاج المبكر.

وتستخدم منظمة الصحة العالمية مصطلحي العجز والإعاقة للإشارة إلى نفس المدلول الذي يضم كل "الأشكال المختلفة للاعتلال أو الخلل العضوي، ومحدودية النشاط، والقيود التي تحت من المشارك".

ويعاني الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب من جملة من المشاكل منها قلة الولوجيات "الممرات المخصصة لهم" في البنايات والطرق والفضاءات الخارجية ووسائل النقل، رغم وجود قانون يضبط هذا المجال، زيادة على غياب تسهيلات في الدراسة والعمل.