دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا زال مواضيع صواريخ التوماهوك التي استهدفت فيها البحرية الأمريكية، فجر الجمعة، قاعدة الشعيرات في سوريا، بارزة وخصوصا مع التساؤلات التي تحوم حول الغموض الذي يلف السبب وراء عدم اعتراض منظومات الدفاع الروسية مثل S-300 لهذه الصواريخ.

شاهد.. كيف تبدو قاعدة الشعيرات السورية بعد ضربة الـ"توماهوك" الأمريكية 1:04

تنتج الولايات المتحدة عدة طرز من صواريخ "توماهوك" الطويلة المدى، والقابلة للإطلاق من السفن بأسرع من الصوت، وبوسعها التحليق على ارتفاعات منخفضة، ويتراوح وزن الصواريخ من هذه الفئة بين 1300 و1600 كيلوغرام، وهو قادر على حمل رؤوس حربية تصل إلى نصف طن تقريبا.

ويمتلك الصاروخ قدرة على التفاعل مع أكثر من مصدر للمعلومات، مثل الطائرات وأنظمة الأقمار الاصطناعية، كما يمكنه بث المعلومات عبر أجهزة الاستشعار المثبتة عليه. وبوسع الصاروخ التحليق لفترات طويلة وتبديل مساره بأوامر من أنظمة التحكم، وقد استخدمت الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا، هذا الصاروخ بأكثر من ألفي عملية قصف.

ويمكن توجيه الصاروخ بشكل كامل عن بعد، وبوسعه التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، وتصل قدرة الصاروخ على حمل متفجرات إلى 450 كيلوغرام تقريبا.