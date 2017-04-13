لندن، بريطانيا (CNN)-- قال مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، الخميس، إن "التحقيقات لم تقدم أي أدلة حتى الآن" بأن المواطن العراقي، البالغ من العمر 26 عاماً، والمحتجز حالياً لدى الشرطة له علاقة بالهجوم الذي استهدف حافلة فريق "دورتموند"، الثلاثاء الماضي.

إلا أنه "يُشتبه بدرجة كبيرة" في وجود صلات له بتنظيم "داعش" في العراق، وبناءً على ذلك طلب المدعي العام بإصدار أمر اعتقال رسمي بحقه، لتحتجزه السلطات.

ويُذكر أن نادي "بروسيا دورتموند" الألماني أعلن، الثلاثاء الماضي، عن وقوع انفجار لحظة مغادرة بعثة الفريق إلى ملعب "سيغنال إدونا بارك"، مؤكداً وقوع إصابة واحدة دون الكشف عن هوية المصاب.

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