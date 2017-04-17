الرباط (CNN)— أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ، اليوم الاثنين، أن السياح ورجال ونساء الأعمال، المنتمين إلى 18 دولة، عدد منها عربية، يمكنهم زيارة أقصى الشرق الروسي دون الحاجة إلى تأشيرات.

وتشمل القائمة هذه الدول: الجزائر والبحرين وقطر والمغرب والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية وتونس. زيادة على دول أخرى كتركيا وكوريا الشمالية وإيران.

وقال رئيس الوزراء في بلاغ للحكومة الروسية إنه أعطى موافقته لبدء هذه الإجراءات، متحدثا عن أن القدوم إلى الشرق الروسي الأقصى لن يحتاج، في إجراءات الموافقة الرسمية، بالنسبة لمجموعات جديدة من الأجانب سوى إدخال معلوماتهم في موقع إلكتروني بهذا الخصوص.

وتندرج هذه السياسة الجديدة في إطار ما تقوم به روسيا من تحديث البنى التحتية في الشرق الأقصى بالبلاد، إذ أعطت الضوء الأخضر للزيارات السياحية عبر الميناء الحر لمقاطعة فلاديفوستوك، خلال شهر مارس الماضي.

ووفق تصريحات رئيس الوزراء، فإن إلغاء التأشيرة بالنسبة للسياح ورجال ونساء الأعمال من شأنه ترويج النمو الاستثماري الذي يشهده الشرق الأقصى الروسي وما تزخر به هذه المنطقة من عوامل جذب سياحي، ممّا سيتيح تطوير سوق السياحة وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة.

وعن أسباب اختيار الدول الـ18 بعينها، قال ميدفيديف إن الأمر لا يتعلّق بالمسافة الجغرافية، بل لاتفاقيات ثنائية في مجال التأشيرات تجعل طرفي الاتفاقية يتعاملان بالمثل في إطار إلغاء التأشيرات.