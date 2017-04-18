واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول رئيس في الغرب يهنئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإقرار التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، والتي تمنحه سلطات واسعة النطاق.

إذ أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن ترامب اتصل بأردوغان لتهنئته بعد إعلان أن نتائج الاستفتاء في تركيا أظهرت قبول التعديلات الدستورية بنسبة 51.4 في المائة.

وأخبر مسؤول في إدارة ترامب شبكة CNN أن الاتصال تمحور حول الأزمة السورية، وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب شكر أردوغان على دعم الإجراء العسكري الذي اتخذته واشنطن ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر ضرب قاعدة "الشعيرات" السورية ب،59 صاورخ "توماهاك كروز" رداً على الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون السورية، والذي أودى بحياة العشرات في 4 أبريل/ نسيان الجاري. واتفق القائدان على أهمية محاسبة الأسد.

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