(CNN)-- هذا الفيديو من التلفزيون المحلي في كوريا الشمالية يظهر عرضاً ضخماً، وفيه فيديو دعائي يظهر صواريخ تضرب الولايات المتحدة. يبدو أن الجمهور أعجب بصور الدمار غير الحقيقي وحرق العلم الأمريكي التي عرضت في ذكرى ميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس دولة كوريا الشمالية.