شاهد.. عرض في كوريا الشمالية يظهر أمريكا تحترق

عرض في كوريا الشمالية يظهر أمريكا تحترق

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 19 ابريل/نيسان 2017; 01:49 (GMT +0400).
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صواريخ تضرب الولايات المتحدة والعلم الأمريكي يُحرق.. فيديو دعائي يمثل جزء من احتفالات كوريا الشمالية

(CNN)-- هذا الفيديو من التلفزيون المحلي في كوريا الشمالية يظهر عرضاً ضخماً، وفيه فيديو دعائي يظهر صواريخ تضرب الولايات المتحدة. يبدو أن الجمهور أعجب بصور الدمار غير الحقيقي وحرق العلم الأمريكي التي عرضت في ذكرى ميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس دولة كوريا الشمالية.

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