الرباط (CNN)— أدان المغرب ما وصفه بـ"انتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في فنزويلا"، مشيرًا إلى أنه يتابع "ببالغ القلق الوضع الداخلي" بهذه الجمهورية، وأن "المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الإجتماعية الاساسية".

وعبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أبدت المملكة المغربية ليلة أمس الخميس، "أسفها لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع، خلفت العديد من الضحايا، بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات".

ويأتي بلاغ الوزارة المغربية في الأسبوع ذاته الذي شهد تصريحات أطلقها سفير فنزويلا في الأمم المتحدة، طالب من خلالها بأن تشمل التنمية المستدامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية وكذا الصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما ردّ عليه سفير المغرب في الأمم المتحدة، داعيا نظيره الفنزويلي إلى الاهتمام بالشأن الداخلي لبلاده.

تابع بلاغ الخارجية أن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، مردفا أن "هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة".

ودعا المغرب، عبر البلاغ ذاته، الحكومة الفنزويلية التي تعدّ من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو، إلى "التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية".

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