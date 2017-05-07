باريس، فرنسا (CNN)-- أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد، فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بنسبة 65.9% مقابل 34.1% لمرشحة أقصى اليمين ماري لوبان، بحسب تقديرات لقناة BFM الفرنسية المتعاونة مع CNN.

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وتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات بعد حصولهما على أعلى نسبة أصوات بين 11 مرشحا. وبلغت نسبة الأصوات التي حققها ماكرون في الجولة الأولى 24% وكانت لوبان قريبة منه بحصولها على 21.8% من الأصوات، ولكن أغلب المرشحين الذين خسروا الجولة الأولى دعوا أنصارهم إلى منع لوبان من الوصول إلى الرئاسة بالتصويت لصالح ماكرون.

وأقرت لوبان بخسارة الانتخابات الرئاسية، وقالت في كلمة لأنصارها مع ظهور النتائج الأولية إن "النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل وإن حزب الجبهة الوطنية سيكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون". بينما سارع قادة أوروبيون إلى تهنئة ماكرون على الفوز وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي اعتبرت أن فوز ماكرون هو انتصار للاتحاد الأوروبي.