أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قد تعتقد بأن ختان الإناث يحدث في الجانب الآخر من العالم فقط، لكن السيدات الأمريكيات في هذا الفيديو يعرفون أن ذلك غير صحيح.
ضحايا الختان في أمريكا: يحدث هنا أيضا
ضحايا الختان في أمريكا: يحدث هنا أيضا
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
3:09
سيدات أمريكيات يروين قصصهن مع ختان الإناث.
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