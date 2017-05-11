أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قد تعتقد بأن ختان الإناث يحدث في الجانب الآخر من العالم فقط، لكن السيدات الأمريكيات في هذا الفيديو يعرفون أن ذلك غير صحيح.