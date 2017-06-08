شاهد.. حرائق غابات ضخمه تدمر بلدة في جنوب أفريقيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسببت حرائق غابات ضخمه في تدمير قرية ساحلية في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وإخلاء قرابة 10 آلاف شخص من بلدة كينسا قرب مدينة كيب تاون، بينما لا تزال السلطات تحاول السيطرة على امتدادها.

