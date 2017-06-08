أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسببت حرائق غابات ضخمه في تدمير قرية ساحلية في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وإخلاء قرابة 10 آلاف شخص من بلدة كينسا قرب مدينة كيب تاون، بينما لا تزال السلطات تحاول السيطرة على امتدادها.
شاهد.. حرائق غابات ضخمه تدمر بلدة في جنوب أفريقيا
حرائق غابات ضخمه تدمر بلدة في جنوب أفريقيا
العالم
آخر تحديث الخميس, 08 يونيو/حزيران 2017; 08:43 (GMT +0400).
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تسببت حرائق الغابات في تدمير قرية ساحلية في جنوب أفريقيا
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسببت حرائق غابات ضخمه في تدمير قرية ساحلية في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وإخلاء قرابة 10 آلاف شخص من بلدة كينسا قرب مدينة كيب تاون، بينما لا تزال السلطات تحاول السيطرة على امتدادها.
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