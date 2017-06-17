شاهد.. اصطدام مدمرة أميركية بسفينة شحن قبالة السواحل اليابانية

اصطدام مدمرة أميركية بسفينة شحن

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و59 دقيقة.
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الحادث تسبب في سقوط عدد من الاصابات بين أفراد البحرية الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اصطدمت المدمرة الأميركية، "يو إس إس فيتزغيرالد" مع سفينة شحن قبالة مدينة يوكسوكا اليابانية

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