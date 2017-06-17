أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اصطدمت المدمرة الأميركية، "يو إس إس فيتزغيرالد" مع سفينة شحن قبالة مدينة يوكسوكا اليابانية
شاهد.. اصطدام مدمرة أميركية بسفينة شحن قبالة السواحل اليابانية
اصطدام مدمرة أميركية بسفينة شحن
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و59 دقيقة.
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