محطة "تشيرنوبل" النووية تتعرض لهجوم إلكتروني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرّضت محطة "تشيرنوبل" النووية لهجوم إلكتروني، الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته الوكالة الأوكرانية الفدرالية للتحكم بمنطقة عزل "تشيرنوبل".

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنه "وبصلة مع الهجوم الإلكتروني فإن الموقع الإلكتروني للمفاعل النووي توقف عن العمل،" مضيفة بأن "الأنظمة التقنية والتشغيلية في المحطة تعمل بوضع طبيعي."

أيضاً.. تشيرنوبل.. من أخطر مكان في العالم إلى وجهة سياحية ساخنة

وقالت الوكالة إلى أن الانقطاع المؤقت بأنظمة تشغيل "ويندوز" أوقف العمل على المراقبة الآلية للإشعاعات المتسربة في المنطقة الصناعية، وأن المشرين اضطروا إلى تنفيذ هذه العمليات يدوياً.

وشهد تاريخ 26 أبريل/ نيسان العام 1986 وقوع انفجار في المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل لتوليد الطاقة، والواقع في مدينة بريبيات الأوكرانية، تطايرت على أثره سحب من الجزيئات المشعّة في الهواء ولوّثت محيط المحطة، ما أدى إلى إعلان المنطقة المحيطة بها بقطر 60 كيلومتراً منطقة محظورة.

و.. كيف يبدو شكل مدينة انفجر فيها مفاعل نووي؟