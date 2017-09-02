عيد الأضحى بالمغرب.. لا شيء يضيع من الأضحية !

الرباط (CNN)— ذبح الأضحية في عيد الأضحى بالمغرب مناسبة خاصة للغاية، فعلاوة على رمزيتها الدينية لشعب تدين غالبيته بالإسلام، فهي طقس اجتماعي يمثل فرصة للأسرة والعائلة والأصدقاء لأجل اللقاء وقضاء أوقات ممتعة، خاصة وأن المغاربة يقدّرون كثيرا عيد الأضحى، فالكثير من المحلات التجارية تغلق أبوابها لعدة أيام، والكثير من المواطنين يفضلون العودة لقرى ومدن أهاليهم.

وللمغاربة طقوس متعددة في تناول واستغلال لحم الأضاحي، المبدأ الأساسي فيها هو عدم ترك أيّ شيء يضيع.. فكل شيء في الأضحية يمكن تناوله أو استغلاله، دون نسيان أن الكثير من الأسر المغربية حريصة على التصدق بأجزاء من أضاحيها للفقراء، في تجسيد لتعاليم الإسلام.

وفيما يلي خمسة استخدامات للأضاحي بعيدا عن تناول لحومها:

أحشاء الخروف: كالكثير من الشعوب حول العالم، يستغل المغاربة أحشاء الخروف في أكلة تعرف باسم "التقلية"، فبعد غسل كرش الخروف وأمعاؤه جيدا، تطبخ هذه المكونات على نار هادئة بإضافة الزيت والتوابل والبصل والزيتون، والنتيجة طبق شهي بروائح زكية تنسي تماما الروائح الكريهة التي ترافق أمعاء الخروف، خاصة عندما تكون مليئة بالطعام المهضوم !

شيّ الرؤوس: يجني عدد من شباب المغرب قوت يومهم خلال عيد الأضحى من خلال عملية "تشويط" الرؤوس، وهي عملية تعني وضع رؤوس الأضاحي فوق النار لمدة من الزمن حتى تنضج وتكون صالحة للطهي، وغالبا ما يفضل المغاربة طهي الرؤوس مع الكسكس، بينما يفضل آخرون تبخيرها.

الأقدام: أو ما يعرف بـ"الكرعين" بالمغرب (الكوارع في بلدان أخرى) وهي الأخرى يتم شيها وبعد ذلك تطهى، غالبا في إناء مع الزيت والبصل والتوابل والحمص، ومثلها مثل الرؤوس والأحشاء، فهي مليئة بالسعرات الحرارية، وتشترط طهيها لمدة من الوقت مقارنة باللحم حتى تتخلص من جميع الجراثيم التي قد تكون عالقة بها.

الهيضورة: أيْ فرو الخروف، فعدم القدرة على تناولها لا يعني التفريط بها، إذ ترسلها مجموعة من الأسر عند محلات خاصة تقوم بغسلها ورمي الملح عليها وتجفيفها وتسريحها ثم صبغها، فتتحول إلى قطعة من السجاد، وتُستخدم بشكل كبير في الجنوب المغربي كقطعة يُجلس عليها فوق الزربية.. بيدَ أن استغلال هذا الفرو بدأ يتراجع وصارت مناظره وهو ملقي في المزابل شائعة للغاية.

الشحم: يتخوّف الكثير من الناس من الشحم لما يسببه من أمراض، بيدَ أنه مع ذلك، لا تتوانى الكثير من الأسر المغربية عن شوائه مع الكبد والقلب ورئة الخروف، وما تبقى من الشحوم تحفظ في الثلاجة لأجل استخدمات غذائية أخرى، منها الخبز المحشي أم ما يعرف في المغرب باسم "مسمن الشحمة"، إذ يتم تحضير هذا النوع من الفطائر بإضافة القليل من الشحم فيه، ويتم تناوله غالبا في المساء مع كؤوس الشاي.