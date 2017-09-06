أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع سلسلة انفجارات في خطوط الطاقة نتيجة إعصار "إرما" الذي يجتاح جزر سانت كيتس المطلة على البحر الكاريبي.
شاهد.. انفجارات في خطوط الطاقة بسبب إعصار "إرما"
شاهد.. انفجارات في خطوط طاقة بسبب إعصار إرما
العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع سلسلة انفجارات في خطوط الطاقة نتيجة إعصار "إرما" الذي يجتاح جزر سانت كيتس المطلة على البحر الكاريبي.
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