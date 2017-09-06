شاهد.. انفجارات في خطوط الطاقة بسبب إعصار "إرما"

شاهد.. انفجارات في خطوط طاقة بسبب إعصار إرما

العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع سلسلة انفجارات في خطوط الطاقة نتيجة إعصار "إرما" الذي يجتاح جزر سانت كيتس المطلة على البحر الكاريبي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع سلسلة انفجارات في خطوط الطاقة نتيجة إعصار "إرما" الذي يجتاح جزر سانت كيتس المطلة على البحر الكاريبي.

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