شاهد.. انفجارات في خطوط الطاقة بسبب إعصار "إرما"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع سلسلة انفجارات في خطوط الطاقة نتيجة إعصار "إرما" الذي يجتاح جزر سانت كيتس المطلة على البحر الكاريبي.