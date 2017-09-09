أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--مصور خلال عمله تفاجىء بأمواج عاتية سببها إعصار " إرما " على سواحل مدينة ناغوا بجمهورية الدومنيكان.
شاهد.. مصور كادت تغرقه أمواج البحر التي سببها إعصار "إرما"
شاهد.. مصور كادت تغرقه أمواج البحر بسبب إرما
العالم
آخر تحديث السبت, 09 سبتمبر/ايلول 2017; 09:18 (GMT +0400).
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مصور خلال عمله تفاجىء بأمواج عاتية سببها إعصار " إرما " على سواحل مدينة ناغوا بجمهورية الدومنيكان.
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