أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الملياردير ريتشارد برانسون مقطع فيديو قام بتصويره للدمار الذي لحق بمنزله في جزيرته الخاصة وذلك بعد مرور إعصار إرما بها.
جنة الملياردير ريتشارد برانسون تتحول لركام بعد مرور "إرما"
جنة الملياردير برانسون تتحول لركام بسبب إرما
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
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تبادل الملياردير ريتشارد برانسون لقطات عن الضرر الذي لحق بمنزله في جزر فيرجن البريطانية.
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