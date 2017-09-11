جنة الملياردير ريتشارد برانسون تتحول لركام بعد مرور "إرما"

جنة الملياردير برانسون تتحول لركام بسبب إرما

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
أمريكابريطانياعواصفكوارثكوارث طبيعية
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تبادل الملياردير ريتشارد برانسون لقطات عن الضرر الذي لحق بمنزله في جزر فيرجن البريطانية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الملياردير ريتشارد برانسون مقطع فيديو قام بتصويره للدمار الذي لحق بمنزله في جزيرته الخاصة وذلك بعد مرور إعصار إرما بها.

أمريكابريطانياعواصفكوارثكوارث طبيعية