شاهد.. ازدحام لوس أنجلوس في موسم عيد الشكر

شاهد.. ازدحام لوس أنجلوس في موسم عيد الشكر

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:03 (GMT +0400).
أمريكالوس أنجلوسأعياد
1:17

فيديو من السماء يظهر ازدحام لوس أنجلوس خلال بدء موسم السفر لعيد الشكر.

أمريكالوس أنجلوسأعياد