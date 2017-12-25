أفغانستان: تفجير انتحاري يودي بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص

كابول، أفغانستان (CNN)-- قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في هجوم انتحاري بمجموعة من المتفجّرات، الإثنين، بالقرب من مكاتب سياسية رئيسية في العاصمة الأفغانية، كابول، وفقاً لما أشار إليه مسؤولون لـ CNN.

ووقع الهجوم بجانب مكتب الإدارة الوطنية للأمن، وهو مكتب للاستخبارات الأفغانية، وبالقرب من ساحة عبدالحق، وقال متحدث باسم الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن الهجوم استهدف مكتب الاستخبارات، القريب أيضاً من السفارة الأمريكية وغيرها من مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية.

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وبالإضافة إلى الوفيات، أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء الانفجار، وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية، في وقت لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولكن استهداف المواقع الحكومية وغير الحكومية ليس بالأمر الغريب في أفغانستان، إذ اقتحمت مجموعة مسلّحة، الشهر الماضي، محطة تلفزيونية لتقتل حارس أمن وتؤدي إلى إصابة مجموعة من الأخاص، من بينهم أربعة رجال إنقاذ، في حصار دام لثلاث ساعات وينتهي بمقتل المهاجمين، وفقاً لما ذكرته الشرطة المحلية.

وفي أكتوبر/تشرين أول مات عشرات الأفغانيين في هجوم استهدف مسجدين، تبنّاه تنظيم "داعش"، ليتبعه تفجير انتحاري اليوم التالي بالقرب من أكاديمية عسكرية سلبت أرواح 15 شخصاً.