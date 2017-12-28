أفغانستان: انفجار يقتل العشرات وطالبان تخلي مسؤوليتها

كابول، أفغانستان (CNN)-- تسبّب انفجار انتحاري في العاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجرح 30 آخرين، وفقاً لمتحدث باسم الداخلية نصرت رحيمي.

ووقع الانفجار في العاشرة والنصف من صباح الخميس، ليستهدف مركزاً ثقافياً بالعاصمة، وتلا الانفجار الأولي قنبلتان مغناطيسيتان، وفقاً لما ذكره رحيمي.

وأخلت حركة طالبان مسؤوليتها في الهجوم، وفقاً للناطق باسم الحركة زبيد الله مجاهد.

کاملیا انتخابی فرد تكتب لـCNN: مَن المسؤول عن تفجير كابول: طالبان أم متسللون داخل الحكومة؟

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص بمجموعة من المتجّرات بجانب مكتب الإدارة الوطنية للأمن، وهو مكتب للاستخبارات الأفغانية، الإثنين.

شاهد.. عشرات القتلى في هجومين على مسجدين بأفغانستان 0:39

يذكر بأن مجموعة مسلّحة اقتحمت، الشهر الماضي، محطة تلفزيونية في أفغانستان لتقتل حارس أمن وتؤدي إلى إصابة مجموعة من الأخاص، من بينهم أربعة رجال إنقاذ، في حصار دام لثلاث ساعات وينتهي بمقتل المهاجمين، وفقاً لما ذكرته الشرطة المحلية.

وفي أكتوبر/تشرين أول مات عشرات الأفغانيين في هجوم استهدف مسجدين، تبنّاه تنظيم "داعش"، ليتبعه تفجير انتحاري اليوم التالي بالقرب من أكاديمية عسكرية سلبت أرواح 15 شخصاً.