ترامب ينتقد الصين لادعاءات بتهريبها النفط لكوريا الشمالية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه "يشعر بالإحباط الشديد،" تجاه الاتهامات الموجَّهة للصين ببيعها النفط لكوريا الشمالية، مغرداً بأن الصين "قبضت بالجرم المشهود" بسماحها بدخول النفط إلى نظام البلاد.

وأتت تغريدة ترامب بعد نقل تقارير من وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن أقمار صناعية شاهدت سفناً صينية وهي تنقل النفط لسفن تابعة لكوريا الشمالية، بيضيف الرئيس الأمريكي بتغريدته: "لن يكون هنالك حل سالم لمشكلة كوريا الشمالية."

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وقال مسؤولون في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي بأنهم غير قادرين على شرح تغريدة ترامب، ولم يردّوا على أسئلة تمحورت حول العالقة بين تغريدة ترامب والتقارير التي نشرتها كوريا الجنوبية.

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وقد ترتبط تغريدة ترامب بالحوار داخل الإدارة الأمريكية حول مدى قوة التصريحات العلنية ضد الصين حول كوريا الشمالية، وفقاً لما ذكره مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الامريكية.

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وقال المسؤول: "نحن مدركون بأن سفناً معينة انخرطت في نشاطات حظرتها الأمم المتحدة، من بينها النقل المتبادل بين السفن للبترول المصفّى ونقل الفحم من كوريا الشمالية،" مضيفاً: "نملك أدلة بأن بعض السفن المنخرطة بالنشاطات مملوكة من قبل شركات في عدة دول، من بينها الصين."

وقد تنوعت آراء ترامب حول الصين منذ توليه الرئاسة، إذ انتقد خلال حملته الانتخابية الاتفاقيات التجارية التي تربط بلاده مع الصين، لكنه اتفق خلال زيارته إلى الصين بعد توليه الرئاسة على السماح للأمور لتجري بنفس حالها، إن أظهرت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة فيما يخص كوريا الشمالية.