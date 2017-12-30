نجم كرة القدم جورج ويا يفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا

نجم الكرة جورج ويا يُنتخب رئيساً لليبيريا

العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:33 (GMT +0400).
ليبيرياالانتخاباترياضةرياضة كرة القدمموناكو
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مشجعو نجم كرة القدم جورج ويا يحتفلون بفوز قوي على نائب الرئيس جوزيف بواكاي في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا.

(CNN)-- من بين أبرز الأندية التي لمع فيها نجم جورج ويا تظهر أسماء فرق موناكو وباريس سان جيرمان وإيه سي ميلان. وكان اللاعب الأفريقي الأول والوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية. وصُوّت له بأنه أفضل لاعب كرة قدم أفريقي ثلاث مرات مختلفة. والآن، فاز بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا. 

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