نجم كرة القدم جورج ويا يفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا

(CNN)-- من بين أبرز الأندية التي لمع فيها نجم جورج ويا تظهر أسماء فرق موناكو وباريس سان جيرمان وإيه سي ميلان. وكان اللاعب الأفريقي الأول والوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية. وصُوّت له بأنه أفضل لاعب كرة قدم أفريقي ثلاث مرات مختلفة. والآن، فاز بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا.