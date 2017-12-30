(CNN)-- من بين أبرز الأندية التي لمع فيها نجم جورج ويا تظهر أسماء فرق موناكو وباريس سان جيرمان وإيه سي ميلان. وكان اللاعب الأفريقي الأول والوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية. وصُوّت له بأنه أفضل لاعب كرة قدم أفريقي ثلاث مرات مختلفة. والآن، فاز بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا.
نجم كرة القدم جورج ويا يفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا
نجم الكرة جورج ويا يُنتخب رئيساً لليبيريا
العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:33 (GMT +0400).
0:50
مشجعو نجم كرة القدم جورج ويا يحتفلون بفوز قوي على نائب الرئيس جوزيف بواكاي في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.