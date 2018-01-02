باكستان تعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد تغريدة ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عقدت السلطات الباكستانية اجتماعاً أمنياً طارئاً، الثلاثاء، عقب اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد باتباع أساليب مبنية على "الأكاذيب والخداع" في تغريدة نشرها برأس السنة الميلاجية.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، إ ترامب يمكنه :توظيف شركة أمريكية لتدقيق الحسابات"، بعدما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة دفعت "بحماقة" مساعدات بقيمة 33 مليار دولار للبلاد، مشيراً إلى أنها لم تقدم أي شيء بالمقابل.

كامليا انتخابي فرد تكتب لـCNN: نحتاج لتوازن باستراتيجية أمريكا في المنطقة وأفغانستان

وترأس رئيس الوزراء الباكستاني، شاهد خاقان عباسي، اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وانطلقت الثلاثاء مظاهرات في مدينة كراتشي ضد ترامب حرق فيها العلم الأمريكي، ورفعت شعارات نادت بـ "Dump Trump" أي "اطرحوا ترامب بالنفايات".

وقد أعلن البيت الأبيض، الإثنين، عن استمرار بمنع مساعدات عسكرية بقيمة 255 مليون دولار لباكستان، وذلك بحجة امتناع إسلام أباد بمواجهة الشبكات الإرهابية.

ورغم أن الحكومة الباكستانية لم تنشر رداً رسمياً حينها، إلا أن وزير الخارجية نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، الإثنين، قائلاً: "سوف نرد فيما بعد على تغريدة ترامب إن شاء الله..سنخبر العالم بالحقيقة.. الفرق بين الحقائق والخيال":