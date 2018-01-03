هدى قطب.. مذيعة من أصول مصرية تحل بديلة لنجم متحرش بأشهر برامج أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شبكة "NBC" الثلاثاء، أن المذيعة الأمريكية من أصل مصري، هدى قطب ستشارك في تقديم برنامج "Today" الذي تبثه الشبكة بدلا من المذيع مات لاور المتهم بممارسة "سلوك جنسي غير ملائم" مع زملائه بالعمل.

وتحل هدى قطب محل مات لور في الساعة السابعة صباحا من عرض البرنامج، وستنضم إلى سافانا جوثري خلال أول ساعتين من البرنامج لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج الشهير معاً.

وقالت جوثري التي أعلنت الأنباء خلال افتتاحية البرنامج "إنه العام 2018 ونحن نبدأه بالطريقة الصحيحة لأن هدى أصبحت رسميا إحدى مقدمات برنامج Today".

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وأوضحت الشبكة أن قطب (53 سنة) حلت سريعاً محل لاور الذي فصل يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أن شكت إحدى زميلاته من نمط "السلوك الجنسي غير الملائم"، والذي بدأ بينما كانا في مهمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع سوتشي الروسي في العام 2014.

وقدمت امرأتان أخريان على الأقل شكاوى مشابهة للشبكة ضد لاور بعد المزاعم الأولى. ولم تكشف هويات أي من النساء.

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وعلق الصحفي ومؤلف كتاب "بقعة أتش: السعي النسوي من السعادة"، جيل فيليبوفيتش، الذي مقره في نيويورك ونيروبي، كينيا، أن إذا كان عام 2017 هو عام الرجال الذين يتصرفون بشكل سيء، فإن 2018 تجلب النساء المؤهلات تأهيلاً جيداً لاستبدالهم.

وأضاف فيليبوفيتش أنه لا يوجد نقص في النساء المؤهلات جيداً بجميع القطاعات المهنية تقريباً، ولكن سلوك الرجال غير مقبول من حالات التحرش الجنسي في معظم المؤسسات قاد الكثير من النساء إلى تولي مناصب عديدة وحلت مكان الرجال.

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وقلل جيل من أهمية ما يحذر منه البعض من أن استبدال المتحرشين بموظفين من النساء سيعني خسارة كبيرة في مواهب الذكور، قائلا إنه على العكس من ذلك، فإن الخطوة قد تفتح أخيرا مسارات إلى السلطة، والنفوذ، وإطلاق العنان لصوت ابداع المرأة الذي حُظر في كثير من الأحيان.

وفي هذا الصدد، تساعد النساء بالفعل بعضهن البعض. ونشرت مجموعة من النساء الشهيرات، بما في ذلك الممثلات والوكيلات والمديرات والمنتجات في هوليوود، خططهم لمبادرة مكافحة التحرش ودفع التكافؤ بين الجنسين والمساءلة القانونية للشركات التي تتسامح مع سوء السلوك.