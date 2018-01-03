نيويورك تنشر 1500 حاجز وقائي منعا لهجمات دهس المشاة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخطط مدينة نيويورك لتثبيت أكثر من 1500 حاجز وقائي في المواقع الراقية للحماية من هجمات المركبات وغيرها من الحوادث المرتبطة بالإرهاب. ويعد الجهد الذي كشفه العمدة بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، جزءاً من استثمار بقيمة 50 دولار أمريكي في البنية التحتية الأمنية، بعد أن استخدمت المركبات لدهس المشاة في عام 2017.

وستحل المنصات الأسطوانية المعروفة باسم "مربط الحبال"، محل الحواجز الخرسانية التي ارتفعت على الأرصفة بعد الهجمات المتصلة بالمركبات في تايمز سكوير ومانهاتن السفلى.

وأوضح دي بلاسيو الوضع قائلا: "في عام 2017، شهد سكان نيويورك القدرة الفظيعة للراغبين في إلحاق الضرر بنا، سواء كان ذلك في مترو الأنفاق أو على مسارات الدراجات الهوائية أو في ساحة تايمز سكوير". وأضاف "لكنهم لن يخيفوننا، واستثماراتنا الموسعة اليوم في الحواجز والأماكن العامة تؤكد عزمنا الحفاظ على أمن مدينة نيويورك من الهجمات المستقبلية".

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وذكر بلاسيو أن الإجراءات الأمنية المتزايدة أتت مع تزايد اتجاه استخدام السيارات كأسلحة مميتة أكثر من أي وقت مضى. ففي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دهس سائق سيارة دفع رباعي المتسوقين في عيد الميلاد في ملبورن، استراليا، وأصيب 18 شخصاً بجراح.

وقتل بنيويورك ثمانية أشخاص وأصيب نحو 12 آخرين بجروح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك عندما قاد رجل شاحنة صغيرة مستأجرة في طريق الدراجات المزدحم بالقرب من مركز التجارة العالمي.

وقاد رجل سيارته قبل خمسة أشهر من خلال أرصفة مزدحمة في تايمز سكوير، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 20 آخرين. وبين تلك الحوادث أيضا قتل سائق سيارة في برشلونة لـ13 شخصا في أغسطس/آب الماضي، عندما كان يقود سيارة إلى لاس رامبلاس، وهو ممشى سياحي شهير.

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وأجريت المدينة استعراضا للمواقع، بما في ذلك ممرات الأعمال، ومناطق الجذب السياحي والمواقع الشهيرة، لتحديد المواقع وتحديد أولوياتها للحواجز الواقية. وابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري، ستُستبدل الحواجز الخرسانية المؤقتة بما وصفتها المدينة بأنها "كتل مؤقتة أكثر جاذبية" قبل بدء تركيب الحواجز المعدنية الدائمة في مارس/أذار. ومن المتوقع أن يستمر التثبيت خلال السنوات القليلة المقبلة.