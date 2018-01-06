وولف: "النار والغضب" يشكل قاعدة لإنهاء حكم ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر مايكل وولف، مؤلف كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، السبت، أن ما كشفه في كتابه، يمكن أن يشكل قاعدة لإنهاء حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال وولف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن "هناك قناعة بأن ترامب لا يمكنه القيام بعمله". وأضاف: "القصة التي قدمتها تظهر ترامب كأنه إمبراطور عار والناس تكتشف هذه الحقيقة، وإدراك ذلك سوف يؤدي في النهاية إلى إنهاء هذه الرئاسة".

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وكان وولف قال، في مقابلة مع قناة "NBC"، الجمعة، إن "100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة". وأضاف أنه حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر "يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو". وتابع وولف بالقول إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".

وسارع هنري هولت ناشر الكتاب بطرحه في الأسواق، الجمعة، بعدما كان مقررا طرحه، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نشر مقتطفات منه أثارت جدلا حادا في الولايات المتحدة وخارجها. وكان محامو ترامب طالبوا الناشر والمؤلف، الخميس، بوقف نشر الكتاب.

كما هدد محامو ترامب بمقاضاة ستيف بانون كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس ترامب وأحد أبرز عناصر فريق حملته الانتخابية، بتهم "التشهير والقذف والافتراء وانتهاك اتفاق الالتزام بالسرية"، بعد التصريحات المنسوبة إلى بانون ضد ترامب في كتاب "النار والغضب"، التي وصف فيها بعض تصرفات إدارة ترامب بـ"الخائنة وغير الوطنية"، وانتقد تواصل فريقه مع شخصيات روسية.