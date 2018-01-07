مستشار ترامب السابق: أشعر بالندم للتأخر في الرد على "النار والغضب"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعرب ستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شعوره بالندم لعدم الرد سريعا على التصريحات المنسوبة له في كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، التي أثارت غضب الرئيس ترامب.

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وقال بانون: "أشعر بالندم بسبب تأخري في الرد على النقل غير الدقيق للتصريحات عن دونالد ترامب الابن، الأمر الذي شتت الانتباه عن الإنجازات التاريخية للرئيس ترامب في عامه الأول". وأضاف أن "دونالد ترامب الابن رجل جيد ووطني"، وذلك وفقا لبيان حصلت CNN على نسخة منه من مصدر مقرب من بانون.

وكان كتاب "النار والغضب" نسب إلى بانون تصريحات يقول فيها إن الاجتماع بين مسؤولين من حملة ترامب الانتخابية عام 2016، ومن بينهم دونالد ترامب الابن والرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانفورت مع محام روسي عرض تقديم معلومات تضر بالمرشحة المنافسة هيلاري كلينتون، يعد بمثابة "خيانة للوطن".

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وكان مصدر مقرب من بانون قال إنه "أعد مسودة بيان، الأربعاء الماضي، للدفاع عن الرئيس وابنه دونالد ترامب جونيور"، بعد ظهور مقتطفات من كتاب "النار والغضب"، لكنه تراجع عن نشر البيان بسبب هجوم ترامب على مستشاره السابق ووصفه بأنه "فقد عقله".